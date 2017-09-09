На днях Ольга Бузова выпустила новую песню «Хит-парад», который уже спустя несколько часов после премьеры взлетел на верхнюю строчку в iTunes.

Сегодня же певица готова представить поклонникам клип на уже нашумевший трек, в котором предстала в нескольких смелых образах, в том числе и топлес.

«Наконец-то я вам могу представить свой новый клип на уже, полюбившуюся вам песню, #ХитПарад, из моего дебютного альбома #ПодЗвукиПоцелуев. Эта песня сильной и уверенной в себе девушки, которая не готова соглашаться на меньшее, ей нужно только лучшее и самое достойное. Она себя любит, ценит и уважает», - написала Ольга в своем блоге.

Фото: кадр из клипа