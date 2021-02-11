Ольга Бузова мечтает исполнить гимн России на большом событии

Ольга Бузова рассказала о своей мечте – ей очень хочется спеть гимн нашей страны на крупном историческом мероприятии. Это может быть Олимпиада, Парад Победы или другое мероприятие такого же масштаба. Этим она поделилась в своем Instagram.

«Я определилась с еще одной мечтой: я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине. Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения — мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию. У меня есть вы — мои люди, мои родители и близкие, моя страна. Я с вами, и за вас буду всегда!», – заявила певица.

Недавно Бузова привлекла к себе всеобщее внимание громким расставанием с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Многие из поклонников попросту не верят в то, что у пары действительно были отношения, считая, что это всего лишь пиар.

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