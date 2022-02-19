Олег Сирота будет платить экс-жене 1 млн рублей в месяц: сыровар впал в депрессию

В конце октября прошлого года поклонники пары пришли в шок от новости о разводе Олега и Пелагеи. Инициатором расставания выступил фермер.

«Олег принял решение расторгнуть наш брак», — написала тогда Пелагея.

Спустя несколько месяцев после развода фермер похорошел и привел себя в порядок, скинув более 25 кг. Сирота проводит много времени с детьми и не потерял контакт с экс-женой. Сыровар также уверял подписчиков, что развод прошел мирно и они с Пелагеей остались друзьями.

Но в феврале девушка рассказала, что на самом деле их расставание не прошло гладко. По брачному контракту молодой жене не осталось ничего.

«В любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми», — поделилась Пелагея.

10 февраля состоялся суд, на котором фермеру и матери его детей практически удалось уладить конфликты. Окончательный вердикт по делу о разделе имущества судья вынесет 15 марта.

«Пелагея и дети нуждаться не будут, там сумма алиментов сильно больше миллиона рублей в месяц», — сообщил друг пары KP.RU.

Приближенный к семье также рассказал, что фермеру сейчас приходиться совсем нелегко. Сирота тяжело переживает перемены в личной жизни, из-за которых ему теперь придется решать множество финансовых проблем. «Олег опасался, что из-за таких выплат его предприятие может пойти на банкротство. Но потом плюнул и сказал, пусть будет как будет. Сам он в депрессии по поводу развода, разлада с Пелагеей и суммы долгов - сидит на жестких таблетках. Но на сегодня есть договоренность по сумме алиментов, крупным финансовым выплатам и покупке недвижимости. Пелагея, если захочет, сможет начать свой собственный бизнес».