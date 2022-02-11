Экс-жена сыровара Олега Сироты раскрыла детали их внезапного развода и раздела имущества
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Фото: www.instagram.com/pelageyasirota
Олег и Пелагея Сирота прожили в браке 11 лет, родили четверых детей, открыли свой бизнес. Все шло ровно и гладко до тех пор, пока сыровар не ушел из семьи. Пелагея тогда рассказала, что развестись захотел муж. Но даже после такого его поступка она говорит о нем только с уважением.
Теперь же супруги делят имущество. И в личном блоге многодетная мать поблагодарила всех за поддержку и раскрыла детали своего внезапного развода.
«По итогам судебного заседания развод перенесли на 15 марта. Нам дали время подумать и решить все мирно. Я верю, что мирные договоренности будут достигнуты. И все будет по справедливости.
Я не хочу многого, нам с детьми важно остаться в нашем доме, который сейчас заложен под строительство коровника на много лет. И чтоб этот "дамоклов меч" не висел над нами с детьми. И, само собой разумеется, мне важно, чтобы ответственность за содержание детей была не только на мне», — поделилась она.
Она также поблагодарила адвокатов, которые делают все, чтобы дети не остались на улице. Подписчики Пелагеи негодуют. По их мнению, именно она создала образ мужа-бизнесмена, благодаря ей семья была крепкой и благополучной, а сыровар все разрушил.
Напомним, что Олег Сирота влюбился в юную Пелагею в 2010 году. Тогда он, придя свататься к Герману Стерлигову, предложил взамен дочери дорогого коня, но был отправлен в известном направлении. И все же через год Олег и Пелагея поженились, хотя она, по ее словам, к браку готова не была.
Даже после расставания с мужем Пелагея с нежностью вспоминает совместные годы жизни и благодарит бывших свекра и свекровь за теплое отношение к себе. Многодетная мать рассказывала, что в детстве, начитавшись анекдотов про тещ и свекровей, мечтала, чтобы ее будущий муж оказался сиротой. Так и вышло, но не по сути, а по фамилии.
Фото и видео: Instagram