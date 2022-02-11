Экс-жена сыровара Олега Сироты раскрыла детали их внезапного развода и раздела имущества

Олег и Пелагея Сирота прожили в браке 11 лет, родили четверых детей, открыли свой бизнес. Все шло ровно и гладко до тех пор, пока сыровар не ушел из семьи. Пелагея тогда рассказала, что развестись захотел муж. Но даже после такого его поступка она говорит о нем только с уважением.

Теперь же супруги делят имущество. И в личном блоге многодетная мать поблагодарила всех за поддержку и раскрыла детали своего внезапного развода.