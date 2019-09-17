68-летний Олег Газманов поделился секретом молодости и чувственной фотографией с женой

«Мне часто говорят, что я молодо выгляжу. Все думают, что я сутками тренируюсь в зале, но это не так. Да у меня есть определенный комплекс упражнений, но главное это внутреннее состояние. Если ты молод душой (об этом я подробнее напишу позже) если ты влюблен если есть цель и воля, то все остальное приложится», — написал он и поблагодарил за фото художников Дмитрия и Дарью.