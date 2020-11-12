Олег Газманов опроверг информацию о блокировке его счетов налоговой
Фото: www.instagram.com/oleggazmanov/
Олег Газманов опроверг информацию о том, что счета его продюсерского центра были заблокированы налоговой службой. Ранее такую информацию(https://www.passion.ru/news/topical/nalogovaya-zablokirovala-scheta-kompanii-olega-gazmanova-12-11-2020.htm распространил телеграм-канал Mash.
Газманов жестко раскритиковал журналистов, запустивших фейковую информацию, отметив, что в такое сложное время, как сейчас, СМИ стоит заниматься своим делом, и освещать актуальную информацию по коронавирусу вместо подобных публикаций.
Сам артист сейчас отдыхает в Сочи вместе со своей супругой Мариной.
«СМИ СЕГОДНЯ -это СМД(средства массовой дезинформации) Ау, журналисты——— В век победы пиара над разумом кто над пропастью будет стоять во ржи? Приближается дети, такие разные. Не дайте пропасть им в пропасти лжи…», — пишет Газманов.
В комментариях к посту его активно поддержали его подписчики, посоветовав не обращать внимания на то, что о нем пишут:
«Уважаемый Олег, еще в какой-то газетенке одна "ясновидящая" делала прогноз, что у Газманова О вскоре родится внебрачный ребёнок. Так что это видимо еще цветочки от этих писак... Терпения вам!», «Дай Бог здоровья и всего самого лучшего», «Олег, браво! Только так и нужно во всеуслышание. Им бы хайп словить ,а там трава не расти», «Вот в этом и прелесть Инстаграм! Узнать новости от первого лица. На другие новости я и внимания не обращаю и всем не советую»