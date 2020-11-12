Олег Газманов опроверг информацию о блокировке его счетов налоговой

Олег Газманов опроверг информацию о том, что счета его продюсерского центра были заблокированы налоговой службой. Ранее такую информацию(https://www.passion.ru/news/topical/nalogovaya-zablokirovala-scheta-kompanii-olega-gazmanova-12-11-2020.htm распространил телеграм-канал Mash.

Газманов жестко раскритиковал журналистов, запустивших фейковую информацию, отметив, что в такое сложное время, как сейчас, СМИ стоит заниматься своим делом, и освещать актуальную информацию по коронавирусу вместо подобных публикаций.

Сам артист сейчас отдыхает в Сочи вместе со своей супругой Мариной.

«СМИ СЕГОДНЯ -это СМД(средства массовой дезинформации) Ау, журналисты——— В век победы пиара над разумом кто над пропастью будет стоять во ржи? Приближается дети, такие разные. Не дайте пропасть им в пропасти лжи…», — пишет Газманов.