Налоговая заблокировала счета компании Олега Газманова

Дела Олега Газманова плохи – и не потому, что о нем начали забывать, как об артисте. Однако финансовый кризис налицо – налоговая служба заблокировала счета его компании. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Продюсерская компания Газманова «Процентр», которой в последнее время управляла его жена, Марина Газманова, оказалась на мели – им не удалось оплатить капитальный ремонт в офисе. Фонд капитального строительства выставил им счет на 29 тысяч.

Стоит отметить, что это уже вторая компания народного артиста, которая несет убытки – «Газманов продакшен» закрылась еще до начала пандемии коронавируса из-за убытков.

Сам Газманов в своем Instagram пожаловался на то, что за последнее время у него отменилось более 100 концертов, и на что ему теперь жить, он не знает.

На бедственное положение из-за пандемии ранее жаловались и другие артисты – с финансовыми трудностями сталкивались Наташа Королева и Тарзан еще весной, а позже с такими же разговорами внимание к себе привлекли Валерия и Иосиф Пригожин.

Ранее также в бедственном положении оказался и актер Андрей Носков, известный по главной роли в сериале «Кто в доме хозяин?» – из-за коронавируса он остался без доходов, а вся его семья оказалась на карантине.