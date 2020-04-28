35-летняя Айза Анохина сделала подтяжку лица и похвасталась результатом
Айза Анохина рассказала о перенесенной пластической операции и показала уже заметный после операции результат.
«Подтянула глазки, точнее, бровки и лобик. Смотрите, здесь у меня какие-то штыри. Я конечно, лютый извращенец, но это все будет намного ниже. Не так высоко будут брови. Мне уже нравится. Никакого ботокса больше не буду колоть, потому что лоб натянут», — рассказала она в «сториз».
Фото и видео: Instagram
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