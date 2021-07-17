Огромное наследство Петра Мамонова: что достанется родным после его смерти

Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Кроме того, он играл в театре и снимался в кино. В частности, в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

Несмотря на то, что с городской квартиры они всей семьей съехали давно, чтобы жить на природе, Петр Николаевич никогда не переставал работать: писал музыку на студии, организованной в загородном доме, возродил группу «Звуки Му», продолжал сниматься в кино. А в свободное время — работал руками: «Отдыхаю во сне, остальное время работаю. Делаю мебель из лиственницы — такие у меня столы, имя свое выжгу еще — по 500 долларов будут отскакивать», — рассказывал Мамонов, пишет «Экспресс Газета».