Огромное наследство Петра Мамонова: что достанется родным после его смерти
Сегодня, 17 июля, в Донском монастыре прошла церемония прощания с Петром Мамоновым, который скончался на 71-м году жизни после осложнений от COVID-19. В результате успешной карьеры музыканта и актера, ему удалось приобрести дорогое имущество: артист завещал близким трехкомнатную квартиру в Москве, огромный особняк в подмосковной Верее, несколько элитных иномарок и внушительный счет в банке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Svetlana Mal'tseva/Global Look Press
Нажитое Петр никогда не скрывал, а наоборот, открыто говорил о том, как буквально «купался в благоденствии» после пришедшей к нему славы: «У меня дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», участок — гектар земли, где сосны растут, четыре гитары лучших. Павел Семенович Лунгин заплатил за «Грозного» кучу денег, вот и дом такой отбухал», — передает слова артиста «Экспресс Газета».
Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Кроме того, он играл в театре и снимался в кино. В частности, в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».
Несмотря на то, что с городской квартиры они всей семьей съехали давно, чтобы жить на природе, Петр Николаевич никогда не переставал работать: писал музыку на студии, организованной в загородном доме, возродил группу «Звуки Му», продолжал сниматься в кино. А в свободное время — работал руками: «Отдыхаю во сне, остальное время работаю. Делаю мебель из лиственницы — такие у меня столы, имя свое выжгу еще — по 500 долларов будут отскакивать», — рассказывал Мамонов, пишет «Экспресс Газета».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram