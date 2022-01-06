Очередной скандал вокруг Роулинг: на этот раз ее обвинили в оскорблении евреев

Критики проанализировали произведения Джоан Роулинг и пришли к выводу, что гоблины-банкиры, работающие в банке «Гринготтс» являются прототипами евреев. К такому мнению их привело сравнение героев книг о Гарри Поттере с карикатурами, на которых изображали представителей данной национальности точь-в-точь идентичными образам гоблинам из банка, которые пользовались популярностью в Средневековье.

Данные изображения публиковались в еженедельной немецкой газете Der Stürmer, которая выпускалась в годы Второй Мировой войны. В статьях с карикатурами авторы использовали оскорбительные выражения в адрес представителей еврейской национальности.

Именно поэтому у критиков появилась масса вопросов к писательнице. Об этом сообщает портал NBC News.

Ранее мы сообщали о том, что Джоан Роулинг все же примет участие в съемках эпизода, посвященного 20-летию фильмов о Гарри Поттере. До этого ее личность, не смотря на то, что именно она является автором книг, по мотивам которого были сняты фильмы, хотят полностью исключить из специального эпизода из-за многочисленных скандалов вокруг ее персоны.