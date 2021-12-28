Писательница Джоан Роулинг все-таки примет участие в новом эпизоде «Гарри Поттера»

Однако, по информации издания The Independent , Роулинг все-таки появится в эпизоде.

В ролике, опубликованном на сайте издания, актеры саги обсуждают, какое влияние на них оказали книги о мальчике, который выжил. И именно в этот момент в кадре появляется писательница.

«Так много людей влюблялись в сочинения Дж. К. Роулинг», — говорит Бонни Райт, сыгравшая в фильмах Джинни Уизли, в то время как другие актеры вспоминают, как волновались перед выпуском каждой новой книги из серии.

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, добавляет: «Одна из многих причин, по которым я так восхищаюсь Джоан Роулинг, — это то, что миллионы теперь читают книги, даже те, кто никогда бы не взял книгу в руки, вот так вы внезапно понимаете силу слова».

Премьера специального эпизода запланирована на 1 января 2021 года!