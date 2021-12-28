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Писательница Джоан Роулинг все-таки примет участие в новом эпизоде «Гарри Поттера»

Изначально сообщалось, что из-за скандала, связанного с «новой этикой», автор истории о мальчике-волшебнике не примет участия в съемках новогоднего эпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию фильма.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джоан Роулинг

Фото: Gisele Tellier/ZUMAPRESS.com

Из-за нетолерантности писательницы на нее ополчились все главные актеры фильмов о Гарри Поттере. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт заявили, что продюсеры должны выбрать — «она или мы», «иначе золотая троица» отказалась бы от участия в специальном эпизоде.

Однако, по информации издания The Independent , Роулинг все-таки появится в эпизоде.

В ролике, опубликованном на сайте издания, актеры саги обсуждают, какое влияние на них оказали книги о мальчике, который выжил. И именно в этот момент в кадре появляется писательница.

«Так много людей влюблялись в сочинения Дж. К. Роулинг», — говорит Бонни Райт, сыгравшая в фильмах Джинни Уизли, в то время как другие актеры вспоминают, как волновались перед выпуском каждой новой книги из серии.

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, добавляет: «Одна из многих причин, по которым я так восхищаюсь Джоан Роулинг, — это то, что миллионы теперь читают книги, даже те, кто никогда бы не взял книгу в руки, вот так вы внезапно понимаете силу слова».

Премьера специального эпизода запланирована на 1 января 2021 года!

Фото: GlobalLookPress

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