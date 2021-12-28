Писательница Джоан Роулинг все-таки примет участие в новом эпизоде «Гарри Поттера»
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Фото: Gisele Tellier/ZUMAPRESS.com
Из-за нетолерантности писательницы на нее ополчились все главные актеры фильмов о Гарри Поттере. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт заявили, что продюсеры должны выбрать — «она или мы», «иначе золотая троица» отказалась бы от участия в специальном эпизоде.
Однако, по информации издания The Independent , Роулинг все-таки появится в эпизоде.
В ролике, опубликованном на сайте издания, актеры саги обсуждают, какое влияние на них оказали книги о мальчике, который выжил. И именно в этот момент в кадре появляется писательница.
«Так много людей влюблялись в сочинения Дж. К. Роулинг», — говорит Бонни Райт, сыгравшая в фильмах Джинни Уизли, в то время как другие актеры вспоминают, как волновались перед выпуском каждой новой книги из серии.
Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, добавляет: «Одна из многих причин, по которым я так восхищаюсь Джоан Роулинг, — это то, что миллионы теперь читают книги, даже те, кто никогда бы не взял книгу в руки, вот так вы внезапно понимаете силу слова».
Премьера специального эпизода запланирована на 1 января 2021 года!
Фото: GlobalLookPress