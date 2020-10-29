passion.ru

«Очень серьезная дочь»: Тимати показал милую фотографию с Алисой из отпуска

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Тимати с питомуем и сыном

Фото: www.instagram.com/p/CG69CkCH5oe/

Подписчики музыканта умиляются, однако продолжают спрашивать, как Настя Решетова и Ратмир.

Тимати опубликовал трогательную фотографию из отпуска вместе со своей дочкой Алисой от модели Алены Шишковой..

«Я и очень серьезная дочь», — подписал фотографию Тимати. Подписчики восхищаются силой фотографией, однако не забывают уточнить, где Настя Решетова, вторая возлюбленная Тимати, с которой он расстался, и их общий сын Ратмир.

Впрочем, Алиса, которую обожают подписчики музыканта, получила больше комплиментов.

«Мне кажется, ещё год, и Алиса уже сама зарабатывать будет», «А я люблю таких серьёзных детей. У меня тоже такая же», «Чудесная серьезная маленькая леди», «Мужчина может быть и не очень хорошим мужем(может ещё не встретил своего человека), главное, что он хороший отец для своих детей», — пишут в комментариях.

В последнее время Тимати постоянно в центре внимания сразу по нескольким причинам: из-за своего участия в популярном шоу «Холостяк» и благодаря своему странному расставанию с Решетовой.

Несмотря на расставание, они поддерживают очень теплые связи, много общаются и даже устроили совместную фотосессию в честь первого дня рождения Ратмира. Это было одной из причин того, что многие попросту не верят в их расставание, считая, что все это ради шоу.

Сама Анастасия, однако, настроена категорично, и заявила, что не собирается возвращаться к бывшему возлюбленному после каких бы то ни было шоу.

Фото и видео: Instagram Тимати

Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги