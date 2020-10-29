«Очень серьезная дочь»: Тимати показал милую фотографию с Алисой из отпуска
Фото: www.instagram.com/p/CG69CkCH5oe/
Тимати опубликовал трогательную фотографию из отпуска вместе со своей дочкой Алисой от модели Алены Шишковой..
«Я и очень серьезная дочь», — подписал фотографию Тимати. Подписчики восхищаются силой фотографией, однако не забывают уточнить, где Настя Решетова, вторая возлюбленная Тимати, с которой он расстался, и их общий сын Ратмир.
Впрочем, Алиса, которую обожают подписчики музыканта, получила больше комплиментов.
«Мне кажется, ещё год, и Алиса уже сама зарабатывать будет», «А я люблю таких серьёзных детей. У меня тоже такая же», «Чудесная серьезная маленькая леди», «Мужчина может быть и не очень хорошим мужем(может ещё не встретил своего человека), главное, что он хороший отец для своих детей», — пишут в комментариях.
В последнее время Тимати постоянно в центре внимания сразу по нескольким причинам: из-за своего участия в популярном шоу «Холостяк» и благодаря своему странному расставанию с Решетовой.
Несмотря на расставание, они поддерживают очень теплые связи, много общаются и даже устроили совместную фотосессию в честь первого дня рождения Ратмира. Это было одной из причин того, что многие попросту не верят в их расставание, считая, что все это ради шоу.
Сама Анастасия, однако, настроена категорично, и заявила, что не собирается возвращаться к бывшему возлюбленному после каких бы то ни было шоу.
Фото и видео: Instagram Тимати
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