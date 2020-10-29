«Очень серьезная дочь»: Тимати показал милую фотографию с Алисой из отпуска

Тимати опубликовал трогательную фотографию из отпуска вместе со своей дочкой Алисой от модели Алены Шишковой..

«Я и очень серьезная дочь», — подписал фотографию Тимати. Подписчики восхищаются силой фотографией, однако не забывают уточнить, где Настя Решетова, вторая возлюбленная Тимати, с которой он расстался, и их общий сын Ратмир.

Впрочем, Алиса, которую обожают подписчики музыканта, получила больше комплиментов.

«Мне кажется, ещё год, и Алиса уже сама зарабатывать будет», «А я люблю таких серьёзных детей. У меня тоже такая же», «Чудесная серьезная маленькая леди», «Мужчина может быть и не очень хорошим мужем(может ещё не встретил своего человека), главное, что он хороший отец для своих детей», — пишут в комментариях.