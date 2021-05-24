Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards
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Фото: picture-alliance.com
Рекордсменом по числу статуэток стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), известный пенями Blinding lights, After hours. Он получил десять статуэток, в том числе как лучший исполнитель, «Лучший в рейтинге Hot 100».
По числу наград вторым в списке оказался Pop Smoke (Башар Джексон), убитый в феврале 2020 года. Его отметили в пяти номинациях, включая «Лучший новый исполнитель». Музыканты южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио получили по четыре награды.
Среди певиц лидируют Тейлор Свифт (лучшая певица и «Лучшая в чарте Billboard 200») и Леди Гага («Лучший артист в жанре танцевальной музыки»). Специальную премию вручили рэперу Drake и певице Pink.
Ранее мы писали, что Приянка Чопра пришла на премию BAFTA в откровенном жакете с глубоким декольте. Она появилась на ковровой дорожке премии BAFTA, которая прошла в Королевском Альберт-холле, в эффектном наряде — малиновый жакет с вышитыми цветами и дерзким вырезом она сочетает с длинной белой юбкой в пол.
Фото: picture-alliance.com
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