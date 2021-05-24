Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards

Рекордсменом по числу статуэток стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), известный пенями Blinding lights, After hours. Он получил десять статуэток, в том числе как лучший исполнитель, «Лучший в рейтинге Hot 100».

По числу наград вторым в списке оказался Pop Smoke (Башар Джексон), убитый в феврале 2020 года. Его отметили в пяти номинациях, включая «Лучший новый исполнитель». Музыканты южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио получили по четыре награды.