Приянка Чопра пришла на премию BAFTA в откровенном жакете с глубоким декольте
Фото: East News
Приянка Чопра появилась на ковровой дорожке премии BAFTA, которая прошла в Королевском Альберт-холле, в эффектном наряде – малиновый жакет с вышитыми цветами и дерзким вырезом она сочетает с длинной белой юбкой в пол.
Фото: East News
Еще один образ она примерила для фотосессии, приуроченной к церемонии. Там актриса появилась в жакете с эффектным вырезом и созданными вручную бабочками и юбке в пол.
Более скромное платье в пол с одним пышным рукавом и открытым плечом выбрала актриса Фиби Дайневор, а Анна Кендрик появилась в приталенном платье цвета металлик в пол, с дерзким вырезом.
Фото: East News
Фото: GettyImages
Рене Зеллвергер примерила эффектное мерцающее платье-футляр от Giorgio Armani с открытыми плечами и необычным лифом, которое выгодно подчеркнуло фигуру.
Церемония прошла в Королевском Альберт-холле, но в дистанционном формате – все участники находились у себя дома. В начале церемонии организаторы почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.
Триумфатором премии стала «Земля кочевников». Сама картина получила награду, как лучший фильм, ее создатель Хлоя Чжао получила награду, как лучший режиссер. Хлои стала всего второй женщиной в истории премии, которая получила такой приз.
Кроме того, исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд отмечена, как лучшая актриса.
Награду как «лучший актер» получил 83-летний Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец».
Также победителями в этом году стали:
Лучший британский фильм - «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman); Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон - «Минари»(Minari); Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя - «Иуда и чёрный мессия» (Judas and the Black Messiah).
Фото и видео: Instagram BAFTA, East News, GettyImages
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