Приянка Чопра пришла на премию BAFTA в откровенном жакете с глубоким декольте

Церемония прошла в Королевском Альберт-холле, но в дистанционном формате – все участники находились у себя дома. В начале церемонии организаторы почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.

Триумфатором премии стала «Земля кочевников». Сама картина получила награду, как лучший фильм, ее создатель Хлоя Чжао получила награду, как лучший режиссер. Хлои стала всего второй женщиной в истории премии, которая получила такой приз.

Кроме того, исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд отмечена, как лучшая актриса.

Награду как «лучший актер» получил 83-летний Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец».

Также победителями в этом году стали:

Лучший британский фильм - «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman); Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон - «Минари»(Minari); Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя - «Иуда и чёрный мессия» (Judas and the Black Messiah).