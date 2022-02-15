Обвиняемая в смерти дочери Владимира Конкина обнародовала свою версию причин трагедии
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Фото: www.instagram.com/mimimishka3377
Следствие по делу гибели дочери Владимира Конкина Софии закончено, и теперь суд должен вынести вердикт обвиняемым в гибели девушки. На скамье подсудимых оказалась владелица фитнес-центра Анна Андрианова.
Бизнес-вуман настаивает, что в деле все не так просто. И она озвучила свою версию гибели Конкиной. Когда трагедия только произошла, обнародовали записи камер наблюдения из магазина, куда перед тренировкой заходила София Конкина. Там она купила бутылку вина, которую, по словам Андриановой, выпила одна в раздевалке. Подсудимая уверена, что, не будь алкоголя, то и несчастного случая не произошло бы, передает ее слова «Пятый канал».
Анну Андрианову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие уверено, что на месте не было инструктора, который вовремя мог бы заметить оставшуюся под водой Конкину и спасти ее. Владелица клуба заявляет, что наоборот сотрудник бассейна был, пытался реанимировать пострадавшую, и тогда он почувствовал запах алкоголя.
Адвокат подсудимой предоставил результаты экспертизы (ее подлинность предстоит установить), которая показала, что в крови и моче погибшей на момент трагедии было много алкоголя.
Андрианова и ее защитник в суде задаются вопросом: для чего София перед тем, как пойти в бассейн, выпила вино и как могла она, хорошая пловчиха, утонуть на глубине 1,4м.
Представитель семьи Конкиных в суде отрицал обвинения Софии в алкоголизме. «Она пила не так много, как все говорят. У нее не было хронических болезней, ошибки врачей тоже не было», — заявил адвокат.
Он также не отрицает, что к фатальным последствиям могли привести ошибки в работе фитнес-центра.
Фото и видео: Nikolay Titov, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press, Instagram