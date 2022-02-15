Обвиняемая в смерти дочери Владимира Конкина обнародовала свою версию причин трагедии

Бизнес-вуман настаивает, что в деле все не так просто. И она озвучила свою версию гибели Конкиной. Когда трагедия только произошла, обнародовали записи камер наблюдения из магазина, куда перед тренировкой заходила София Конкина. Там она купила бутылку вина, которую, по словам Андриановой, выпила одна в раздевалке. Подсудимая уверена, что, не будь алкоголя, то и несчастного случая не произошло бы, передает ее слова «Пятый канал».

Анну Андрианову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие уверено, что на месте не было инструктора, который вовремя мог бы заметить оставшуюся под водой Конкину и спасти ее. Владелица клуба заявляет, что наоборот сотрудник бассейна был, пытался реанимировать пострадавшую, и тогда он почувствовал запах алкоголя.