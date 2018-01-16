Звездный дуэт оказался в центре внимания после публикации личного фото.

Фотография, которая появилась в блоге Потапа на днях, вызвала очередную волну слухов вокруг его отношений с Настей Каменских. Светские сплетники уверены: пара поженилась, причем мероприятие прошло в Майами. Двусмысленный комментарий музыканта подогрел интерес к снимку, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на безымянном пальчике Насти: «Раньше вместе пели, теперь сели и поели! We was good duo in past, now we just eat together at last) #потапинастя @kamenskux #potapinastya #miami».

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Янв 19, 2018 at 1:27 PST

«И наверное не толтко поели», «У Насти кольцо 💍 обручальное))», «Настя замужем???? За кем?», «Видимо за тем, с кем раньше пела, а теперь села и поела», «Колечко красивое», — обсуждают подписчики. В блоге Каменской, в свою очередь, появилась фотография артистки в купальнике, на основании которой сплетники сделали вывод: семейная жизнь уже началась и счастливая супруга набрала пару лишних килограммов.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Янв 16, 2018 at 9:46 PST