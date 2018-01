Звездный дуэт оказался в центре внимания после публикации личного фото.

Фотография, которая появилась в блоге Потапа на днях, вызвала очередную волну слухов вокруг его отношений с Настей Каменских. Светские сплетники уверены: пара поженилась, причем мероприятие прошло в Майами.

Двусмысленный комментарий музыканта подогрел интерес к снимку, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на безымянном пальчике Насти: «Раньше вместе пели, теперь сели и поели! We was good duo in past, now we just eat together at last) #потапинастя @kamenskux #potapinastya #miami».