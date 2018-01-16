Обручальное кольцо и пара лишних килограммов: в Сети обсуждают американскую свадьбу Потапа и Насти Каменских
Фотография, которая появилась в блоге Потапа на днях, вызвала очередную волну слухов вокруг его отношений с Настей Каменских. Светские сплетники уверены: пара поженилась, причем мероприятие прошло в Майами.
Двусмысленный комментарий музыканта подогрел интерес к снимку, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на безымянном пальчике Насти: «Раньше вместе пели, теперь сели и поели! We was good duo in past, now we just eat together at last) #потапинастя @kamenskux #potapinastya #miami».
«И наверное не толтко поели», «У Насти кольцо 💍 обручальное))», «Настя замужем???? За кем?», «Видимо за тем, с кем раньше пела, а теперь села и поела», «Колечко красивое», — обсуждают подписчики.
В блоге Каменской, в свою очередь, появилась фотография артистки в купальнике, на основании которой сплетники сделали вывод: семейная жизнь уже началась и счастливая супруга набрала пару лишних килограммов.
«Ты же вроде спортом занимаешься, а поправилась», «А наша Настя часом не беременна??????», «А только мне кажется что она Беременная и будет в штатах до родов?» — обсуждают фанаты.
Слухи о том, что Потап и Настя — пара, ходят не первый год. Развод музыканта с Ириной Горовой послужил еще одним поводом для обсуждений скорой свадьбы дуэта. В Майами звезды отправились с близкими друзьями Надей Дорофеевой и ее супругом Владимиром Дантесом, Алексеем Завгородним и его женой Анной, коллегами из Mozgi Production, пишет украинский Elle. Что еще нужно для бракосочетания?
Ждем официальных комментариев!
Фото: instagram