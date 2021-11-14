Ободок, платье, туфли с носками: Мария Кожевникова показала детское фото в честь 37-летия

«Каждый свой день рождения я писала себе открытое письмо, в этом не буду. Этот год разделил мою жизнь на до и после, пытаюсь принять и осмыслить. Говорят, Господь, вселенная и люди своими пожеланиями каждый новый год дают энергию и силы, я с благодатью принимаю, так как сейчас очень нуждаюсь в этом», — написала Мария Кожевникова.