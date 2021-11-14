Ободок, платье, туфли с носками: Мария Кожевникова показала детское фото в честь 37-летия
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Фото: Global Look Press
Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова порадовала поклонников своим редким детстким фото. Снимок, на котором она предстала в цветастом платьице, ободке и туфлях, надетых на носки, звезда «Универа» разместила в честь своего 37-летия. Правда, сопроводила милый кадр виновница торжества не слишком радостными словами.
«Каждый свой день рождения я писала себе открытое письмо, в этом не буду. Этот год разделил мою жизнь на до и после, пытаюсь принять и осмыслить. Говорят, Господь, вселенная и люди своими пожеланиями каждый новый год дают энергию и силы, я с благодатью принимаю, так как сейчас очень нуждаюсь в этом», — написала Мария Кожевникова.
Некоторое время назад Мария Кожевникова признавалась, что переживает депрессию. Она добавила, что не хочет уточнять ее причин. Однако, подписчики предположили, что, возможно, у звезды возникли проблемы в отношениях с отцом ее троих сыновей, бизнесменом Евгением Васильевым. Также многие вспомнили, что у Марии тяжело болел отец, а теща перенесла коронавирус. Возможно, эти события также наложили свой отпечаток на настроение именинницы.
Фото и видео: @mkozhevnikova/Instagram; Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press