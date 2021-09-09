Мария Кожевникова призналась, что переживает глубокую депрессию
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Как признается сама Мария — такое состояние для нее совершенно несвойственно: «Простите, не готова рассказывать что со мной происходит. Я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильно делиться» — открыто сказала она. Кожевникова, наоборот, любит «распространять только свет и любовь».
Сейчас все силы Марии направлены на то, чтобы улучшить свое состояние: «Я стараюсь найти "дверь". Вера в Господа, работа со специалистами и бытовые задачи немного отвлекают. Надеюсь справлюсь и найду выход. Если не можешь изменить ситуацию, остается только изменить свое отношение, эмоции, но смирение мне дается крайне сложно, пока», — заключила актриса.
Почитатели Марии не остались в стороне и поддержали артистку в комментариях. Многие даже поделились своими переживаниями и непростыми периодами. А есть и те, кто пришел к выводу, что у Марии проблемы в отношениях с мужем.
Этот год изначально был непростым для звезды сериала «Универ»: ранее она уже делилась тем, что ее силы на исходе, а когда ее отец попал в больницу с воспалением в районе щеки, и вовсе упала духом. Плюс, в тот же период, свекровь заболела коронавирусом.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram