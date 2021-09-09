Мария Кожевникова призналась, что переживает глубокую депрессию

Сейчас все силы Марии направлены на то, чтобы улучшить свое состояние: «Я стараюсь найти "дверь". Вера в Господа, работа со специалистами и бытовые задачи немного отвлекают. Надеюсь справлюсь и найду выход. Если не можешь изменить ситуацию, остается только изменить свое отношение, эмоции, но смирение мне дается крайне сложно, пока», — заключила актриса.

Почитатели Марии не остались в стороне и поддержали артистку в комментариях. Многие даже поделились своими переживаниями и непростыми периодами. А есть и те, кто пришел к выводу, что у Марии проблемы в отношениях с мужем.

Этот год изначально был непростым для звезды сериала «Универ»: ранее она уже делилась тем, что ее силы на исходе, а когда ее отец попал в больницу с воспалением в районе щеки, и вовсе упала духом. Плюс, в тот же период, свекровь заболела коронавирусом.