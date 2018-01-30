Обнаженного Сергея Глушко перепутали с Анастасией Волочковой
47-летний актер и танцор Сергей Глушко, также известный как Тарзан, часто публикует в своем Instagram горячие снимки. Сегодня муж Наташи Королевой продемонстрировал, каким его видит любимая жена. Романтические фотографии обнаженного Тарзана на фоне морского заката привели в восторг его подписчиков, однако нашлись и те, кто не сразу узнал любимца. Фанаты приняли Сергея за... Анастасию Волочкову.
«Аполон», «Кадр из фильма Тор. Когда он с неба упал», «Ой простите..лестая ленту..подумала, что это Волочкова ...насмешили, спасибо. Тело - супер!!!!!», «Сначала показалось что Волочкова ( вот честное слово )», «Как Волочкова», «Показалось Волочкова стоит))», «"Синдром Волочковой") Ну тут хоть глаз радует», «Очень впечатляюще», «Вот оно...удовольствие от созерцания! Эстетика тела! Прекрасные фото и видео! Позивных эмоций- в ленту!», — комментируют они.
Дело в том, что известная балерина тоже любит демонстрировать свое тело на фоне океана, выбирая похожие ракурсы.
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Фото: instagram