Актер Сергей Глушко показал, каким его видит Наташа Королева.

47-летний актер и танцор Сергей Глушко, также известный как Тарзан, часто публикует в своем Instagram горячие снимки. Сегодня муж Наташи Королевой продемонстрировал, каким его видит любимая жена. Романтические фотографии обнаженного Тарзана на фоне морского заката привели в восторг его подписчиков, однако нашлись и те, кто не сразу узнал любимца. Фанаты приняли Сергея за... Анастасию Волочкову.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Янв 29, 2018 at 8:50 PST

«Аполон», «Кадр из фильма Тор. Когда он с неба упал», «Ой простите..лестая ленту..подумала, что это Волочкова ...насмешили, спасибо. Тело - супер!!!!!», «Сначала показалось что Волочкова ( вот честное слово )», «Как Волочкова», «Показалось Волочкова стоит))», «"Синдром Волочковой") Ну тут хоть глаз радует», «Очень впечатляюще», «Вот оно...удовольствие от созерцания! Эстетика тела! Прекрасные фото и видео! Позивных эмоций- в ленту!», — комментируют они.