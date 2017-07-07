Стальной пресс, мощные ноги и сильные руки: Тарзан взбудоражил поклонников новым фото
Ни для кого не секрет, что 47-летний Сергей Глушко стал известен благодаря своей профессиональной деятельности, а именно работе стриптизером
Чтобы поддерживать статус секс-символа Тарзану приходится регулярно посещать спортзал. Результатами упорных тренировок он время от времени делится с подписчиками, демонстрируя накаченное тело. Так, сегодня в Instagram артиста появилось новое фото, на котором он похвастался мощными ногами, попутно призывая поклонников заняться спортом в его приватном фитнес-клубе, который Глушко открыл два года назад.
В комментариях к снимку мнения пользователей Сети разделились. Одни написали, что у Сергея «античное телосложение», другие же недоумевают – кому может понравиться такая фигура: «Отличное, античное телосложение! )) Огромный труд!», «Такого бездарного употребление стероидов я еще не видел(», «Красота», «как это может кому-то нравиться? не понимаю...».
Фото: instagram.com, eastnews.ru