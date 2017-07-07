Ни для кого не секрет, что 47-летний Сергей Глушко стал известен благодаря своей профессиональной деятельности, а именно работе стриптизером

Чтобы поддерживать статус секс-символа Тарзану приходится регулярно посещать спортзал. Результатами упорных тренировок он время от времени делится с подписчиками, демонстрируя накаченное тело. Так, сегодня в Instagram артиста появилось новое фото, на котором он похвастался мощными ногами, попутно призывая поклонников заняться спортом в его приватном фитнес-клубе, который Глушко открыл два года назад.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Июл 6 2017 в 6:13 PDT