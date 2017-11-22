Актриса опубликовала в Instagram очень откровенный снимок.

Пока звезды публикуют фотографии своих мам и поздравляют их с Днем матери, Екатерина Климова решила вспомнить о собственной беременности и рождении дочери Беллы. Актриса показала фолловерам фото, на котором она позирует абсолютно голой на пятом месяце беременности.

«Мне 37, а нам с Беллой около 5 месяцев. Мы пока не знакомы. Я не знаю, какого цвета у нее глаза, ещt не слышала еt запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний, но вера в то, что все будет хорошо, сильнее», — написала Екатерина.