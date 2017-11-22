Обнаженная Екатерина Климова продемонстрировала фигуру на пятом месяце беременности
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Актриса опубликовала в Instagram очень откровенный снимок.
Пока звезды публикуют фотографии своих мам и поздравляют их с Днем матери, Екатерина Климова решила вспомнить о собственной беременности и рождении дочери Беллы. Актриса показала фолловерам фото, на котором она позирует абсолютно голой на пятом месяце беременности.
«Мне 37, а нам с Беллой около 5 месяцев. Мы пока не знакомы. Я не знаю, какого цвета у нее глаза, ещt не слышала еt запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний, но вера в то, что все будет хорошо, сильнее», — написала Екатерина.
Напомним, всего у Екатерины четверо детей: 15-летняя Елизавета от первого супруга, сыновья Матвей и Корней от второго мужа, актера Игоря Петренко, и рожденная в нынешнем браке с актером Гелой Месхи дочь Белла.
Фото: instagran, starface