Звезды публикуют в соцсетях архивные семейные фотографии и пишут очень трогательные поздравления своим мамам.

Юлия Волкова решила показать недавний снимок с любимой мамой: «Моя мамочка❤️ Самая лучшая!Самая добрая!Мудрая! Терпеливая!Родная моя!!! Спасибо тебе за все!!! Мы тебя все очень любим!!!». Сергей Лазарев тоже опубликовал свежий снимок. «Сегодня День Матери...у меня потрясающая мама! Сильная, красивая, справедливая, волевая, добрая, талантливая, и я ее очень люблю! Поздравьте сегодня своих мам», — написал певец.

Рита Дакота написала, что у нее самая крутая мама в мире, и она хочет положить весь мир к ее ногам. Лариса Гузеева очень трогательно вспомнила, за что она благодарна главной женщине в своей жизни: «Все помню: как отдавала все самое лучшее, как писала в институте за меня рефераты, как натягивала утром на меня колготки/ десятиклассницу!/, чтобы я поспала лишних две минуты! И сейчас, моя родная, мы не представляем жизни без Тебя! С Праздником! Живиииии!!!!!». Денис Клявер показал фолловерам в Instagram архивное фото из семейльного альбома и написал маме целое письмо: «Вне зависимости от возраста, даже когда ты уже совсем "взрослый", рядом с мамой всегда ощущаешь себя малышом!)) Ну, таким, конечно, большим малышом)) Хочется ее нежно обнять, уткнувшись носом в локоны волос, и вдыхать ее запах, такой родной и умиротворяющий. Почувствовать ее заботу. Услышать ласковое "сынок". С ней всегда спокойно и невероятно уютно. И порой даже хочется, как в детстве, покапризничать. Она всегда молодая, вне зависимости от количества незаметных морщинок, которые только придают ей определенный шарм. И чем старше становишься, тем дороже это бесценное ощущение! Хочется, чтобы так было вечно! Люблю тебя, мусик. С праздником, дорогие мамочки!».

Мария Кожевникова похвасталась подарком от сыновей.

Вот такое материнское утро от @ivanbromaks Пусть Всех мамочек детки согревают , как солнышки и пусть наши цветы жизни растут здоровыми, счастливыми, умными, смелыми и уверенными в завтрашнем дне! Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Ноя 26 2017 в 12:56 PST

Юлия Пересильд показала, в кого она такая красивая — конечно, в маму. «Любимая! Спасибо тебе! Спасибо , что никогда не пыталась изменить меня. За то, что безоговорочно принимаешь меня такой какая я есть!!! Люблю тебя! Живи долго! Будь счастлива», — написала актриса.

Любовь Толкалина поздравила «всех девочек» с Днем матери и опубликовала фото с мамой и дочкой.

«Поздравляю вас, мои дорогие мамы! Вы самые лучшие на свете, на какие только подвиги вы не идёте ради своих детей! Это ваша безусловная любовь закрывает и оберегает по жизни, это на вас можно расчитывать каждую секунду жизни! Будте здоровы, любимы , счастливы! Вы лучшее , что есть на свете !!! Безмерно уважаю вас!» — поздравиа Яна Поплавская. Инна Маликова рассказала историю своей семьи, в которой мама занимает особое место: «Удивительная вещь получилась у нас в семье. При публичном муже и более менее публичных детях у нас оказалась крайне не любящая ни малейшей публичности Мама. Наша любимая Люсенька - Сюнечка (Сюня, так ее зовут почти все, и не спрашивайте почему, так повелось уже давно). Так вот сегодня, зная как она редко мелькает в наших лентах, я все-таки захотела ее поздравить и в Инсте тоже, хотя она даже не особо в курсе, что это (Инста) такое и не потому, что она не современная, Она еще какая современная! А просто ей это не нужно). Ей важен канал Культура и чаек-кофеек. В общем фото у меня с мамой за последние два года есть всего две. Одна прямиком пошла на @newsamotsvety Вторая с этого лета с пляжа в купальниках. Ее сегодня выложить у меня не поднялась рука. Из детства тоже кстати все фото с бабушкой, дедушкой, папой и тетушками. Но не с мамой. Так что это практически семейный эксклюзив. Одним словом с Праздником всех на свете Мамуль. Самое главное, что пожелаю, это взаимопонимания между детьми и родителями. Стараться уметь слышать не только себя, но и своего ребёнка. Говорю это как Мама взрослого сына... И конечно крепкого здоровья. Всем! И детям, и мамам, и папам, и бабушкам и дедушкам! Ну а кого нет с нами уже сегодня, Царствия Небесного Люсеньке же говорю огромное спасибо за ту нереальную, неповторимую, веселую, позитивную атмосферу, которую она создавала и продолжает создавать для всей своей семьи - для всех нас. С Днем Матери»

А мама четверых детей Глафира Тарханова записала поздравительное видео и призвала всех срочно позвонить своим мамам, бабушкам и сделать для них что-нибудь приятное.