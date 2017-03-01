На днях в Голливуде состоялась 89-я церемония «Оскар». Победителем в одной из самых престижных номинаций «Лучший актер» стал Кейси Аффлек, удостоившийся награды за роль в фильме «Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана. Победу омрачили обвинения в адрес лауреата.

Актриса Констанс Ву раскритиковала Киноакадемию за такой выбор. Она напомнила всем, что в 2010 году после съемок фильма «Я все еще здесь» две участницы съемочной группы подали на Кейси Аффлека в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах. Аффлек все отрицал, и в итоге был оправдан. «Мужчину, домогавшегося женщин, номинировали на «Оскар»! Хорошая актерская игра значит больше, чем человечность!» — написала Ву в Twitter.

Стоит отметить, что вручавшая Кейси Аффлеку «Оскар» Бри Ларсон не апплодировала победителю и вообще смотрела на него неодобрительно. Причиной такого поведения, как считают некоторые, могли стать именно слухи о недостойном поведении Аффлека на съемочной площадке. Наконец, он сам прокомментировал ситуацию в интервью Boston Globe:

«Я считаю плохое обращение с кем-либо по какой-либо причине неприемлемым и отвратительным. Каждый заслуживает уважительного отношения на рабочем месте и вообще везде. Я не могу прожить свою жизнь по-другому. У меня есть ценности, в соответствии с которыми я стараюсь поступать всегда».

Аффлек отметил, что сторонам досудебного разбирательства запрещено разглашать подробности дела, а те, кто его осуждают, понятия не имеют о том, что на самом деле произошло.

Фото: globallookpress.com