Нюша в прямом эфире сообщила пол второго ребенка — у певицы будет мальчик

Судя по реакции Нюши и ее супруга Игоря Сивова, пол второго ребенка они узнали заранее. Ассистенты, пока гости закрыли глаза, нанесли на ладони будущих родителей синюю краску, те оставили отпечатки на растянутом за спинами экране под апплодисменты присуствующих, после чего всех засыпало конфетти.

К слову во время эфира большинство подписчиков артистки были уверены, что у пары родится мальчик. Многие ссылались на форму выдающегося вперед живота артистки, которая подчеркнула изменившуюся фигуру оранжевым мини-платьем.