Нюша в прямом эфире сообщила пол второго ребенка — у певицы будет мальчик
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Фото: Instagram
Певица Нюша ждет мальчика! Полсвоего второго ребенка, который должен появится на свет этой осенью, 31-летняя артистка рассекретила на специальной вечеринке baby shower. Ход торжества транслировался в прямом эфире на официальной странице артистки в соцсетях, так что радостные эмоции в момент, когда на будущую маму посыпалось кофетти именно голубого оттенка, фанаты Нюши смогли разделить вместе с ней.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Судя по реакции Нюши и ее супруга Игоря Сивова, пол второго ребенка они узнали заранее. Ассистенты, пока гости закрыли глаза, нанесли на ладони будущих родителей синюю краску, те оставили отпечатки на растянутом за спинами экране под апплодисменты присуствующих, после чего всех засыпало конфетти.
К слову во время эфира большинство подписчиков артистки были уверены, что у пары родится мальчик. Многие ссылались на форму выдающегося вперед живота артистки, которая подчеркнула изменившуюся фигуру оранжевым мини-платьем.
Нюша рассекретила беременность в июле 2021 года, появившись в клипе на свою песню «Небо знает» с увеличившимся животом. Некоторое время поклонники певицы спорили о том, действительно ли артистка беременна, или же использовала образ для музыкального видео. Позднее Нюша официально подтвердила свое положение.
Нюша и Игорь Сивов уже воспитывают одного общего ребенка. Их дочь Симба родилась в 2018 году.
Фото и видео: @nyusha_nyusha/Instagram