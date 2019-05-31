Нюша в дерзком мини, неожиданно скромная Глюк'oZа и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»

Почти все звезды, в числе которых были Нюша, Ольга Серябкина, Глюк'oZа, Александр Панайотов, Яна Чурикова, Элина Чага, Денис Клявер, Жасмин, Рита Дакота и многие другие, соответствовали заявленному сине-белому дресс-коду вечеринки. Позировали фотографам гости мероприятия не на ковровой дорожке, а на подиуме, расположенном прямо в бассейне. Так что девушкам на каблуках приходилось быть наиболее осторожными.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк, которые в первую очередь поприветствовали организаторов ежегодного фестиваля «ЖАРА» Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова. На сцене Rose Bar выступили Зомб, Эллаи, Cosmos girls, Рита Dакота, EMIN, Мари Краймбрери, Элина Чага, Natan, Doni, Ирина Нельсон, Александр Шоуа, Клава Кока, Люся Чеботина, Группа «На-На», Джиган, Алекс Малиновский, Ternovoy, Саша Гречаник и Assamuel.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Напомним, что с 25 по 28 июля в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря в четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». В фестивале примут участие более 80 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», Наташа Королева, «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Jah Khalib, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати и топовые артисты лейбла Black Star и многие другие.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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