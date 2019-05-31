logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нюша в дерзком мини, неожиданно скромная Глюк'oZа и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 29

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Незадолго до ежегодного музыкального фестиваля «ЖАРА», который состоится в Баку в июле, знаменитости собрались вместе на традиционной предшествующей событию вечеринке в московском Rose Bar.

Почти все звезды, в числе которых были Нюша, Ольга Серябкина, Глюк'oZа, Александр Панайотов, Яна Чурикова, Элина Чага, Денис Клявер, Жасмин, Рита Дакота и многие другие, соответствовали заявленному сине-белому дресс-коду вечеринки. Позировали фотографам гости мероприятия не на ковровой дорожке, а на подиуме, расположенном прямо в бассейне. Так что девушкам на каблуках приходилось быть наиболее осторожными.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк, которые в первую очередь поприветствовали организаторов ежегодного фестиваля «ЖАРА» Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова. На сцене Rose Bar выступили Зомб, Эллаи, Cosmos girls, Рита Dакота, EMIN, Мари Краймбрери, Элина Чага, Natan, Doni, Ирина Нельсон, Александр Шоуа, Клава Кока, Люся Чеботина, Группа «На-На», Джиган, Алекс Малиновский, Ternovoy, Саша Гречаник и Assamuel.

Рита Дакота

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Напомним, что с 25 по 28 июля в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря в четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». В фестивале примут участие более 80 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», Наташа Королева, «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Jah Khalib, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати и топовые артисты лейбла Black Star и многие другие.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...