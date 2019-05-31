Нюша в дерзком мини, неожиданно скромная Глюк'oZа и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»

Почти все звезды, в числе которых были Нюша, Ольга Серябкина, Глюк'oZа, Александр Панайотов, Яна Чурикова, Элина Чага, Денис Клявер, Жасмин, Рита Дакота и многие другие, соответствовали заявленному сине-белому дресс-коду вечеринки. Позировали фотографам гости мероприятия не на ковровой дорожке, а на подиуме, расположенном прямо в бассейне. Так что девушкам на каблуках приходилось быть наиболее осторожными.