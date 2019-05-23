Лобода, Киркоров, Лазарев и другие звезды выступят этим летом на ежегодном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку

В этом году организаторы и участники фестиваля подготовили грандиозную программу. На сцене, установленной прямо на пляже, 25 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление и творческий вечер самого патриотичного и одного из самых популярных коллективов - группы ЛЮБЭ, а также хиты 90-х в исполнении героев этого времени. Третий день фестиваля будет посвящен хитам нулевых и творческим вечерам Григория Лепса и Стаса Михайлова. Закрытие фестиваля – время Поколения Z – зрителей ждет сольный концерт Тимати, а также все хиты стримов и топ чартов. Поклонники фестиваля, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу по телевизору: трансляцию всех дней будет вести Первый канал.