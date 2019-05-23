Лобода, Киркоров, Лазарев и другие звезды выступят этим летом на ежегодном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку

На фестивале «ЖАРА» 2019 примут участие более 80 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», Наташа Королева, «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Jah Khalib, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати и топовые артисты лейбла Black Star и многие другие.
Фото: zhara.az
В этом году организаторы и участники фестиваля подготовили грандиозную программу. На сцене, установленной прямо на пляже, 25 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление и творческий вечер самого патриотичного и одного из самых популярных коллективов - группы ЛЮБЭ, а также хиты 90-х в исполнении героев этого времени. Третий день фестиваля будет посвящен хитам нулевых и творческим вечерам Григория Лепса и Стаса Михайлова. Закрытие фестиваля – время Поколения Z – зрителей ждет сольный концерт Тимати, а также все хиты стримов и топ чартов. Поклонники фестиваля, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу по телевизору: трансляцию всех дней будет вести Первый канал.
Фото: zhara.az
Панорамы Каспийского моря и необыкновенный восточный колорит – все это неотъемлемая часть фестиваля, в том числе и его телевизионной версии. В этом году план фестиваля особенный – помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя дополнительными сценами. Организаторы максимально задействуют все технические мощности и возможности фестиваля, будет увеличена зона фудкорта, обновлена площадка, расширен ассортимент сувенирной продукции, увеличена VIP-зона, а также напоминаем, что при покупке туристического пакета зрители получают скидку на билеты на международный музыкальный фестиваль «ЖАРА».
Текст: пресс-служба
Фото: Globallookpress, zhara.az
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