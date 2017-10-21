27-летняя певица Нюша показала, как поддерживает форму в холода.

Спортивной фигуре Нюши завидуют тысячи молодых девушек: артистка выступает в весьма откровенных нарядах и радует подписчиков соблазнительными фотографиями в купальниках. Поклонницы восхищаются силе воли певицы: даже зимой та не перестает заботиться о своих формах.

«Девочки, думаю зима не повод позволять вашим "ягодкам грустить"))) Лично мне в холодную пору вообще хочется кушать в два раза больше обычного. Предлагаю поддерживать тонус подушечек вот так», — написала певица.