42-летняя Татьяна Навка поделилась житейской мудростью.

Известная фигуристка Татьяна Навка стала героиней свежего номера журнала «7Дней». На съемку обложки она пришла с младшей дочерью, родившейся в браке с политиком Дмитрием Песковым. Помимо ожидаемой беседы о новом шоу , звезда спорта заговорила о конфликтах в семье и увлечениях мужа.

«Ссоры и споры — неизбежная составляющая любого творческого процесса, особенно когда партнерам небезразлично то, что они делают. Эмоции остывают, разум включается, мы выходим на лед и продолжаем работать дальше. Это как в семейной жизни, ведь нет пары, у которой не было бы конфликтов. Но если люди действительно любят друг друга и умеют прощать, они находят пути для компромисса», — призналась она.

К решению семейных проблем Татьяна подходит так же, как в свое время к спорту: «Я бы не стала олимпийской чемпионкой, если бы не умела преодолевать трудности. Да, нужно уметь стиснуть зубы, уметь прощать, забывать обиды и идти вперед...».

Дмитрий Песков, в свою очередь, сильно увлекся фигурным катанием в попытке разделить увлечения супруги. «Конечно, тулуп от акселя он отличить пока не готов. Но на уровне "нравится — не нравится" мы можем обсудить и Евгению Медведеву, и Алину Загитову», — цитирует спортсменку журнал.