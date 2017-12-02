39-летняя Ани Лорак составит компанию Филиппу Киркорову и Александру Панайотову.

До премьеры мюзикла на льду «Руслан и Людмила», поставленного прославленной олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, осталось чуть более двух недель. Спортсменка продолжает интриговать поклонников подробностями будущего представления, обещающего стать грандиозным.

Так, сегодня Татьяна сообщила, кто озвучит партии главной героини сказки — Людмилы. В Instagram знаменитости появилось видео из студии звукозаписи: «Это настоящий подарок для нашей команды! Сама себе не верю!!! 🙊🙈🙉 Голосом моей Людмилы станет... великолепная АНИ ЛОРАК @anilorak!!! ❤️❤️❤️ Именно ее потрясающий, обволакивающий и трогающий до глубины души вокал отразит все эмоции моего танца в образе Людмилы!!! Ани, дорогая, спасибо, что согласилась быть частью нашего удивительного мюзикла на льду, я безумно счастлива!»