«Сама себе не верю»: Татьяна Навка рассказала, кто исполнит музыкальную партию Людмилы в ее ледовом шоу
До премьеры мюзикла на льду «Руслан и Людмила», поставленного прославленной олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, осталось чуть более двух недель. Спортсменка продолжает интриговать поклонников подробностями будущего представления, обещающего стать грандиозным.
Так, сегодня Татьяна сообщила, кто озвучит партии главной героини сказки — Людмилы. В Instagram знаменитости появилось видео из студии звукозаписи: «Это настоящий подарок для нашей команды! Сама себе не верю!!! 🙊🙈🙉 Голосом моей Людмилы станет... великолепная АНИ ЛОРАК @anilorak!!! ❤️❤️❤️ Именно ее потрясающий, обволакивающий и трогающий до глубины души вокал отразит все эмоции моего танца в образе Людмилы!!! Ани, дорогая, спасибо, что согласилась быть частью нашего удивительного мюзикла на льду, я безумно счастлива!»
Ани Лорак, в свою очередь поблагодарила Татьяну за предоставленную возможность: «Огромное спасибо олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке @tatiana_navka за возможность, стать частью замечательного мюзикла на льду по мотивам А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Мне очень приятно, что красавица Людмила, которая обладает не только сильным характером, но и чистой душой, заговорит моим голосом. Я с радостью согласилась, ведь Людмила поистине литературная Дива, и ее образ мне очень близок. Приглашаю Вас окунуться в новогоднюю атмосферу мюзикла «Руслан и Людмила»!»
«Эта лучшая Людмила, что можно было только придумать! Поздравляем вас с таким коллективом!!! 😊👍🎉», «Дива эстрады сыграет Диву поэзии 😱❤ Спасибо вам, @tatiana_navka ❤», «Великолепный выбор! Дуэт Ани Лорак и Александра Панайотова вне конкуренции! 👍💪✌✨❤», «Они снова встретились, и опять в прекрасной сказке - Панайотов и Лорак!» — отметили поклонники.
Премьера ледового шоу «Руслан и Людмила» состоится 23 декабря в ДС «Мегаспорт».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram