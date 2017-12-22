Филиппу Киркорову не понравились новогодние елки в Риме и Великобритании.

Елки, которые наряжают знаменитости и власти столицы, порой поражают воображение простых россиян. Филиппа Киркорова удивило отношение к главному символу Нового года в Европе.

«Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе. Ну стыдно, стыдно, господа, так относиться к главной героине новогоднего шоу. Поясню, елка номер 1 — Рим, 57 000$. Елка номер 2 — Британия, Елка 5 — снова Британия», — написал в блоге король российской эстрады.