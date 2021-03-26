Новым ведущим «Холостяка» станет Михаил Белянин
Фото: пресс-служба ТНТ
За несколько дней до вылета съемочной группы в Дубай у Никиты Добрынина нашли коронавирус. Зрители увидят в следующем выпуске «Холостяка», который выйдет на экраны 28 марта, Михаила Белянина.
Чтобы не срывать сроки, нового ведущего пришлось искать оперативно. Продюсер Вячеслав Дусмухаметов предложил кандидатуру Белянина. «Первый вопрос, который он задал мне, пожимая руку: "Ты переболел?". Он имел в виду коронавирус. Затем последовало предложение стать ведущим шоу "Холостяк"», — подчеркнул Белянин.
Ранее организаторы уточнили, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в съемочный процесс. Забота о здоровье коллектива и участников является первой задачей продюсеров и съемочной группы. В пресс-службе добавили, что на площадке соблюдаются эпидемиологические нормы и рекомендации.
«Холостяк» — это телевизионное реалити-шоу, в котором девушки пытаются завоевать сердце молодого человека. Проект является адаптацией популярного американского шоу The Bachelor (выходит в эфир с 2002 года).
Фото: Instagram/@mikhail_belyanin, пресс-служба ТНТ
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!