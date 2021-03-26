Новым ведущим «Холостяка» станет Михаил Белянин

За несколько дней до вылета съемочной группы в Дубай у Никиты Добрынина нашли коронавирус. Зрители увидят в следующем выпуске «Холостяка», который выйдет на экраны 28 марта, Михаила Белянина.

Чтобы не срывать сроки, нового ведущего пришлось искать оперативно. Продюсер Вячеслав Дусмухаметов предложил кандидатуру Белянина. «Первый вопрос, который он задал мне, пожимая руку: "Ты переболел?". Он имел в виду коронавирус. Затем последовало предложение стать ведущим шоу "Холостяк"», — подчеркнул Белянин.