Шоу «Холостяк» внезапно покинул его ведущий Никита Добрынин
Фото: Пресс-служба
Причиной ухода звезды с программы стал положительный тест на коронавирус. В следующем выпуске «Холостяка», который выйдет на экраны 28 марта, зрители увидят другого ведущего.
Как уточнили организаторы, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в съемочный процесс. Забота о здоровье коллектива и участников является первой задачей продюсеров и съемочной группы. В пресс-службе добавили, что на площадке соблюдаются эпидемиологические нормы и рекомендации.
Еще до начала съемок на шоу уже меняли ведущего. На смену известного шоумена и журналиста Дмитрию Кохно пришел Никита Добрынин. Дело в том, что у Кохно тоже нашли COVID-19.
Никита Добрынин — шоумен, который и сам был героем украинской версии два года назад, встретил на проекте будущую жену Дарью Квиткову. Никита уверен, что холостяку на проекте нужна поддержка, и он как человек опытный сможет помочь герою и направить его. Однако в процессе работы молодой человек также заболел коронавирусом. Из-за этого звезда не смог принять дальнейшее участие в проекте.
«Холостяк» — это телевизионное реалити-шоу, в котором девушки пытаются завоевать сердце молодого человека. Проект является адаптацией популярного американского шоу The Bachelor (выходит в эфир с 2002 года).
Фото: пресс-служба, Instagram/@nikitadobrynin
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