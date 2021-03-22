Шоу «Холостяк» внезапно покинул его ведущий Никита Добрынин

Еще до начала съемок на шоу уже меняли ведущего. На смену известного шоумена и журналиста Дмитрию Кохно пришел Никита Добрынин. Дело в том, что у Кохно тоже нашли COVID-19.

Никита Добрынин — шоумен, который и сам был героем украинской версии два года назад, встретил на проекте будущую жену Дарью Квиткову. Никита уверен, что холостяку на проекте нужна поддержка, и он как человек опытный сможет помочь герою и направить его. Однако в процессе работы молодой человек также заболел коронавирусом. Из-за этого звезда не смог принять дальнейшее участие в проекте.

«Холостяк» — это телевизионное реалити-шоу, в котором девушки пытаются завоевать сердце молодого человека. Проект является адаптацией популярного американского шоу The Bachelor (выходит в эфир с 2002 года).