Новый скандал? Наставников «Голос. Дети» вновь раскритиковали за предвзятое отношение
Фото: Пресс-служба
Скандалы на шоу продолжают набирать обороты. На этот раз причиной недовольства зрителей стал их выбор. Ни один из них не обернулся к Елене Чесноковой, которую поклонники уже прозвали «хрустальным голосом России». В свою защиту высказалась Светлана Лобода, которая рассказала, что ей было бы сложно предложить девочке хоть какую-то песню: «Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам».
Фото: пресс-служба
Напомним, что бессменными ведущими шоу стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Именно они поддерживают малышей и всячески стараются подбодрить их. Фадеев накануне запуска проекта осудил участие Крида в шоу «Голос. Дети»: «Он не может ничему научить». По мнению продюсера, педагог из музыканта «никудышный».
Фото: @egorkreed, @lobodaofficial / Instagram, пресс-служба
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