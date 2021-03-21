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Новый скандал? Наставников «Голос. Дети» вновь раскритиковали за предвзятое отношение

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Егор Крид, Светлана Лобода и Баста

Фото: Пресс-служба

На этот раз поклонники не довольны, тем, что наставники не выбрали «хрустальный голос России».

Скандалы на шоу продолжают набирать обороты. На этот раз причиной недовольства зрителей стал их выбор. Ни один из них не обернулся к Елене Чесноковой, которую поклонники уже прозвали «хрустальным голосом России». В свою защиту высказалась Светлана Лобода, которая рассказала, что ей было бы сложно предложить девочке хоть какую-то песню: «Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам».

Наставники проекта

Фото: пресс-служба

Напомним, что бессменными ведущими шоу стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Именно они поддерживают малышей и всячески стараются подбодрить их. Фадеев накануне запуска проекта осудил участие Крида в шоу «Голос. Дети»: «Он не может ничему научить». По мнению продюсера, педагог из музыканта «никудышный».

Фото: @egorkreed, @lobodaofficial / Instagram, пресс-служба

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