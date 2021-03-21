Новый скандал? Наставников «Голос. Дети» вновь раскритиковали за предвзятое отношение

Скандалы на шоу продолжают набирать обороты. На этот раз причиной недовольства зрителей стал их выбор. Ни один из них не обернулся к Елене Чесноковой, которую поклонники уже прозвали «хрустальным голосом России». В свою защиту высказалась Светлана Лобода, которая рассказала, что ей было бы сложно предложить девочке хоть какую-то песню: «Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам».