Фадеев осудил участие Крида в шоу «Голос. Дети»: «Он не может ничему научить»

Егор Крид в этом году впервые стал наставником песенного конкурса «Голос. Дети», и это назначение вызвало много споров в Сети.

В частности, пользователей весьма смутила фотография со сьемок шоу, на которой Крид показывает неприличный жест, что, по мнению многих, на детском шоу просто непозволительно.

Педагогические таланты Крида тоже вызывают сомнение. В отношении Крида высказался продюсер Максим Фадеев:

«Я не знаю его как артиста, но то, что он ничему не научит детей — это факт. Учитель — это знание. Я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые ничему не могут научить», — прокомментировал Фадеев в беседе с изданием «Собеседник».

Фадеев отметил, что у него нет соответствующего музыкального образования, а кроме того, он еще молодой парень, и ему самому нужен наставник.

Есть, однако, и те, кого назначение Крида порадовало. Среди них — маленькая поклонница музыканта, дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мия. Актриса, которая также является ведущей шоу, взяла детей с собой на съемку и подарила девочке встречу с кумиром.

Фото и видео: Instagram Егора Крида

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