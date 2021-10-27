Новый скандал: экс-сотрудники компании Цукерберга и его супруги обвинили пару в харассменте

Telegram-канал Mash сообщает, что иски поступили от активистки Мии Кинг и неназванного мужчины под псевдонимом Джон Лоу. Миа работала ассистентом по безопасности с мая 2018 года по февраль 2019 года в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет семье Марка охранные услуги.

В своей 29-страничной жалобе Кинг заявила, что подверглась шуткам по поводу своей расы и пола, а также неуместным оценкам ее груди и другим унизительным комментариям.

Оба сотрудника также выдвинули обвинения Марку в том, что он вел себя неподобающим образом и нарушал трудовые права: трогал сотрудниц, говорил неуместные комментарии.

Сами супруги все обвинения отрицают и считают их безосновательными.

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