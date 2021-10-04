Потеря данных, доверия и денег: чем обернется для Цукерберга глобальный сбой соцсетей

Изначально в странах: США, Канаде, Нидерландах, Германии, России, Италии и других стало наблюдаться замедление входа в соцсети, сбои в приложении и соединении.

Через некоторое время доступ в приложения оказался приостановлен. Тем временем по данным Forbes Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов всего за несколько часов. А акции Facebook подешевели на 5,5%, в это же время другие технологические компании стремительно теряют прибыль.

Сегодняшний сбой в мировой сети назван самым крупным за всю историю существования интернета.

По сообщениям New York Times сотрудники компании Facebook не могут попасть в офисы для устранения неполадок, так как их электронные пропуски внезапно перестали работать.