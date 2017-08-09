10 августа состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной родителями покойной Жанны Фриске.

Владимир Борисович и Ольга Владимировна пытались оспорить решение суда по иску «Русфонда», который требовал вернуть средства, якобы потраченные на лечение певицы. Однако суд отклонил жалобу истцов, теперь родители Фриске должны вернуть благотворителям все деньги . В числе должников также значится и сын Жанны Платон, интересы которого представляет его отец Дмитрий Шепелев, чья непричастность к снятию средств была доказана ранее. Дмитрий заявлял, что будет отстаивать права сына.

Граждане, возмущенные подобным поведением родных Жанны, создали петицию с требованием взыскать с них собранные на лечение певицы 21,6 млн рублей в трехкратном размере, а также проценты за незаконное пользование деньгами.

Как сообщил инициатор Марк Мишин, родители певицы должны быть наказаны за свою алчность в полной мере.