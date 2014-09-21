Поддельная подпись и отсутствие чеков: родители Жанны Фриске проиграли в суде с «Русфондом»
Сегодня в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной родителями погибшей от рака Жанны Фриске. Владимир Борисович и Ольга Владимировна пытались оспорить решение суда по иску «Русфонда», который требовал вернуть средства, якобы потраченные на лечение певицы. Предыдущая инстанция не получила доказательств целевого расходования средств.
В свою очередь родители артистки пытались доказать, что договор, который якобы подписала их дочь, был недействительным. «Представители "Русфонда" утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная», — говорил Владимир Фриске «СтарХиту». Его адвокаты настаивали на необходимости проведения экспертизы подлинности подписи. Также они предлагали с помощью мобильного оператора выяснить местонахождение Жанны 19 октября 2014 года, в момент заключения договора.
Сегодня суд отклонил жалобу истцов, тем самым оставив решение суда без изменения. Родители Жанны Фриске проиграли в борьбе с «Русфондом» и должны вернуть благовторителям 21,6 миллиона рублей. В числе должников значится и Платон, маленький сын певицы и ее гражданского супруга Дмитрия Шепелева, чья непричастность к снятию средств была доказана ранее. Дмитрий ранее заявлял, что будет отстаивать права сына.
Фото: instagram.com