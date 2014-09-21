Родителей и сына Жанны Фриске обяжут вернуть деньги «Русфонду»

Сегодня в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной родителями погибшей от рака Жанны Фриске. Владимир Борисович и Ольга Владимировна пытались оспорить решение суда по иску «Русфонда», который требовал вернуть средства, якобы потраченные на лечение певицы. Предыдущая инстанция не получила доказательств целевого расходования средств.

В свою очередь родители артистки пытались доказать, что договор, который якобы подписала их дочь, был недействительным. «Представители "Русфонда" утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная», — говорил Владимир Фриске «СтарХиту». Его адвокаты настаивали на необходимости проведения экспертизы подлинности подписи. Также они предлагали с помощью мобильного оператора выяснить местонахождение Жанны 19 октября 2014 года, в момент заключения договора.