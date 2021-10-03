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Басков стал няней для детей Лазарева на съемках — милое видео

Никита и Аня Лазаревы лично понаблюдали за съемками нового концертного шоу с участием их звездного отца. Пока сам певец шутил, что на площадке появились новые продюсеры, присуствовавший рядом Николай Басков предложил Сергею идею совместного выступления с наследниками. А после принялся веселить малышей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Аней

Фото: Instagram

Сергей Лазарев поделился забавными кадрами со своими детьми. В последнее время Никита и Аня все чаще сопровождают звездного папу как на работе, так и в путешествиях. И теперь 38-летний артист взял наследников на съемку одного из концертных шоу с его участием. Малыши с удовольствием наблюдали за работой режиссеров и пользовались вниманием окружающих.

Особенно дети пришлись по душе Николаю Баскову, также присуствовавшему на площадке. Он предложил Лазареву задуматься о совместном с детьми выступлении, а затем принялся развлекать Никиту и Аню танцами.

Напомним, 7-летний сын Сергея Лазарева Никита в этом году пошел в первый класс, а 3-летняя Аня пока посещает детский сад. Несмотря на юный возраст наследников Лазарев часто берет их с собой и на концерты, и на отдых. В этом году дети впервые съездили в путешествие с папой, проведя неделю в Турции.

Фото и видео: @lazarevsergey/Instagram