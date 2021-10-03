Басков стал няней для детей Лазарева на съемках — милое видео

Сергей Лазарев поделился забавными кадрами со своими детьми. В последнее время Никита и Аня все чаще сопровождают звездного папу как на работе, так и в путешествиях. И теперь 38-летний артист взял наследников на съемку одного из концертных шоу с его участием. Малыши с удовольствием наблюдали за работой режиссеров и пользовались вниманием окружающих.

Особенно дети пришлись по душе Николаю Баскову, также присуствовавшему на площадке. Он предложил Лазареву задуматься о совместном с детьми выступлении, а затем принялся развлекать Никиту и Аню танцами.