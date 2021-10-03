Басков стал няней для детей Лазарева на съемках — милое видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Сергей Лазарев поделился забавными кадрами со своими детьми. В последнее время Никита и Аня все чаще сопровождают звездного папу как на работе, так и в путешествиях. И теперь 38-летний артист взял наследников на съемку одного из концертных шоу с его участием. Малыши с удовольствием наблюдали за работой режиссеров и пользовались вниманием окружающих.
Особенно дети пришлись по душе Николаю Баскову, также присуствовавшему на площадке. Он предложил Лазареву задуматься о совместном с детьми выступлении, а затем принялся развлекать Никиту и Аню танцами.
Напомним, 7-летний сын Сергея Лазарева Никита в этом году пошел в первый класс, а 3-летняя Аня пока посещает детский сад. Несмотря на юный возраст наследников Лазарев часто берет их с собой и на концерты, и на отдых. В этом году дети впервые съездили в путешествие с папой, проведя неделю в Турции.
Фото и видео: @lazarevsergey/Instagram