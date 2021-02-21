Новый рекорд: российский видеоклип впервые набрал 500 миллионов просмотров на YouTube
Хип-хоп дуэт MiyaGi & Andy Panda образовался в 2015 году. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами «MiyaGi» — Азамат Кудзаев и «Andy Panda» — Сослан Бурнацев.
На сегодняшний день молодые люди из Владикавказа являются одними из самых популярных в России. Песни осетинского дуэта часто становятся лидерами различных онлайн-платформ, их клипы посмотрели миллионы пользователей во всем мире, а на их концерты билеты раскупаются чуть ли не за неделю.
К слову, совсем недавно мы писали, что рэпер Miyagi и его жена снова стали родителями после трагической гибели годовалого сына. После несчастного случая артист и его семья были убиты горем. Музыкант принял решение остановить концертную деятельность и удалил свои страницы в социальных сетях. Спустя три года супруги нашли в себе силы жить дальше. Сейчас рэпер постепенно возвращается к концертной деятельности, пишет новые песни. Многие из них посвящены умершему сыну.
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Фото: YouTube
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