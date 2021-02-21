Новый рекорд: российский видеоклип впервые набрал 500 миллионов просмотров на YouTube

Хип-хоп дуэт MiyaGi & Andy Panda образовался в 2015 году. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами «MiyaGi» — Азамат Кудзаев и «Andy Panda» — Сослан Бурнацев.

На сегодняшний день молодые люди из Владикавказа являются одними из самых популярных в России. Песни осетинского дуэта часто становятся лидерами различных онлайн-платформ, их клипы посмотрели миллионы пользователей во всем мире, а на их концерты билеты раскупаются чуть ли не за неделю.