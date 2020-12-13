Рэпер Miyagi и его жена снова стали родителями после трагической гибели годовалого сына
Три года назад в молодой семье случилась страшная трагедия — годовалый сын Азамата и его возлюбленной Илоны выпал из окна девятого этажа элитного дома на улице Верхняя Масловка в Москве. Малыш скончался, получив тяжелейшие травмы. В квартире на тот момент находилась супруга рэпера, которая вышла из кухни на короткое время. Окно было открыто в режиме проветривания, однако когда ребенок начал дергать за ручку, оно распахнулось.
После несчастного случая артист и его большая семья были убиты горем. Музыкант принял решение остановить концертную деятельность и удалил свои страницы в социальных сетях. Спустя три года супруги нашли в себе силы жить дальше. Сейчас рэпер постепенно возвращается к концертной деятельности, пишет новые песни. Многие из них посвящены умершему сыну.
Редакция Passion поздравляет новоиспеченных родителей!
Фото и видео: YouTube
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