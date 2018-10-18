Новый муж Марии Максаковой ответил на вопросы в эфире Первого канала

О новом муже Марии Максаковой, Далхате Халаеве, в российской прессе было много публикаций, но никто не видел его лица, все знали избранника певицы только по имени. Зрители шоу Дмитрия Шепелева впервые увидели молодого мужчину в эфире.

«Добрый день, Дмитрий. Я хотел бы прояснить ситуацию. Я нахожусь у себя дома, в Нальчике. Ни от кого не скрывался и не скрываюсь. Мой телефон функционирует 24 часа в сутки. По поводу Мержоева. Денег я от него не получал. Мержоев играет в этой ситуации далеко не главную роль. Я надеюсь, что правоохранительные органы в ближайшее время разберутся в этой ситуации и примут законные меры», — прокомментировал он.

О свадьбе Марии и Далхата публика узнала в сентябре. Влюбленные тайно расписались в ЗАГСе спустя полтора года после смерти ее супруга. Оперная певица подала иск в суд, сообщив что мужчина продал ее семикомнатную квартиру в Москве. СМИ сообщали стоимость недвижимости — около 100 миллионов рублей. Гость передачи, Руслан Курбанов, поправил: не 100, а 45.

Приводят СМИ и слова лучшего друга Халаева, Мурата Кажарова. «Я не знаю эту женщину, но могу сказать, что Мария какие-то определенные чувства к Далхату испытывала. Они знакомы чуть больше года», — цитирует «Телепрограмма».

Сама Мария ситуацию с молодым мужем и квартирой никак не комментировала.

Фото: facebook