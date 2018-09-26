СМИ рассказали о тайной свадьбе Марии Максаковой

В прошлом году оперная певица Мария Максакова потеряла мужа. Известный политик Денис Вороненков был убит 23 марта. 12 июля этого года, согласно информации инсайдеров, вдова заключила новый брак. СМИ сообщили, что ее новым мужем стал Далхат Халаев.

На этом новости не заканчиваются. После того, как звезда переписала на Далхата квартиру на Краснопресненской набережной, мужчина выставил недвижимость на продажу и быстро нашел покупателя.

«Шокированная предательством артистка подала заявление в суд с требованием вернуть ей недвижимость. <...> Представители Марии не стали опровергать информацию о свадьбе. Однако они воздержались от комментариев по поводу торжества», — передает «СтарХит».

Напомним, что после того, как потрясенная убийством мужа Мария покинула Россию, он проживает на территории Украины.

Фото: facebook