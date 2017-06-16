СМИ обнародовали новые имена двойняшек Бейонсе и Джей Зи

Неделю назад иностранные СМИ сообщили: Бейонсе и Джей Зи назвали новорожденных двойняшек в свою честь. Тогда журналисты ссылались на слова инсайдера, теперь же в их распоряжении оказались документы.

Молодые родители неспроста держали имена своих детей в секрете: наученная горьким опытом пара подала заявление на регистрацию двух новых слов в качестве товарных знаков, передает TMZ. Ранее, при попытке сделать товарным знаком имя своей старшей, и тогда единственной, дочери Блу Айви, семейные юристы столкнулись с рядом проблем и судебных исков.

В документах, которые были поданы в регистрационную палату 26 июня, значатся имена Руми (Rumi) и Се (Sir). После получения всех прав мама и папа смогут выпускать под этими товарными знаками парфюмы, косметику, брелоки, детские кольца для прорезывания зубов, коляски, кружки, бутылки для воды, резинки для волос, игральные карты, авоськи, спортивные мячи, погремушки и другие товары.