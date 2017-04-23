Стали известны пол и имена новорожденных двойняшек Бейонсе

На прошлой неделе в СМИ просочилась информация, что 35-летняя певица Бейонсе стала мамой — она родила супругу — реперу Jay Z двойню. Инсайдер сообщает, что новорожденного мальчика назвали Шоном в честь отца, ведь настоящее имя Jay Z — Шон Кори Картер. Стоит отметить, что написание имени малыша Shawn («бог милостив») отличается от традиционно принятого Sean, оно полностью повторяет написание имени отца. Малышку родители назвали Беа (сокращенно от Беатрис — «та, что приносит счастье»), но по правилам английской грамматики это имя произносится как Би — так же, как и сокращение имени ее знаменитой мамы.