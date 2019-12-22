Мощный торс и темный цвет кожи: в Сети обсуждают новый роман 19-летней дочери Ивана Урганта

Одноклассники Иван Ургант и Наталья Кикнадзе нашли свое счастье друг с другом после неудачных браков. Телеведущему удалось наладить теплые отношения с детьми любимой — сыном Нико и дочерью Эрикой. 19-летняя красотка живет в Нью-Йорке, где получает образование в области искусства, моды и дизайна в Parsons School of Design. На днях выяснилось, что будущий дизайнер закрутила новый роман. «Старшая дочь Ивана Урганта начала встречаться с темнокожим парнем», «Дочь Ивана Урганта закрутила роман с негром, уже называющим ее «женой»», «19-летняя падчерица Ивана Урганта показала своего нового возлюбленного-афроамериканца», «19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем, а все фото экс-бойфренда удалила», — пестрят заголовками СМИ.