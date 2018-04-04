Новые фото подросшей дочери Милы Йовович произвели фурор в Сети

Дочери Милы Йовович, Эвер Габо и Дэшиел Эдан, растут настоящими красавицами. Сегодня в блоге актрисы появились снимки с дня рождения малышки Дэшиел, которой 1 апреля исполнилось три года.

«День рождения нашей крошки был потрясающим! Сладости, особенно торт в виде Лунтика, невозможно забыть», — написала звезда, поблагодарив организаторов праздника.

Примерно за час пост (картинки можно листать с помощью «стрелочек» справа и слева) набрал более тридцати тысяч «лайков».