Новые фото подросшей дочери Милы Йовович произвели фурор в Сети

Дочери Милы Йовович, Эвер Габо и Дэшиел Эдан, растут настоящими красавицами. Сегодня в блоге актрисы появились снимки с дня рождения малышки Дэшиел, которой 1 апреля исполнилось три года.
«День рождения нашей крошки был потрясающим! Сладости, особенно торт в виде Лунтика, невозможно забыть», — написала звезда, поблагодарив организаторов праздника.
Примерно за час пост (картинки можно листать с помощью «стрелочек» справа и слева) набрал более тридцати тысяч «лайков».
«Какая миленькая», «Великолепная», «Красоточка», «Она выглядит очень счастливой! Эта уыбка! Очень похожа на мамочку», «Какая красивая девочка! Она ваша точная копия», «Твоя копия точно», «Какая хорошенькая», «Какая лапушка», «Твоя маленькая копия, милашка Даша))) Дашиэль))))) Ллллунтиииик)))», «Какая она классная!!!! Тьфу тьфу!!!! И она смотрит Российские мультики? Класс!!!», — обсуждают восхищенные подписчики.
Кажется, совсем скоро девочка будет участвовать в съемках вместе с мамой и старшей сестрой, которой в ноябре исполнилось десять лет.
Фото: instagram