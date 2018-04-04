Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Новые фото подросшей дочери Милы Йовович произвели фурор в Сети

1 / 11
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Поклонники актрисы восхищены фотографиями с дня рождения ее дочери.

Дочери Милы Йовович, Эвер Габо и Дэшиел Эдан, растут настоящими красавицами. Сегодня в блоге актрисы появились снимки с дня рождения малышки Дэшиел, которой 1 апреля исполнилось три года.

«День рождения нашей крошки был потрясающим! Сладости, особенно торт в виде Лунтика, невозможно забыть», — написала звезда, поблагодарив организаторов праздника.

Примерно за час пост (картинки можно листать с помощью «стрелочек» справа и слева) набрал более тридцати тысяч «лайков».

«Какая миленькая», «Великолепная», «Красоточка», «Она выглядит очень счастливой! Эта уыбка! Очень похожа на мамочку», «Какая красивая девочка! Она ваша точная копия», «Твоя копия точно», «Какая хорошенькая», «Какая лапушка», «Твоя маленькая копия, милашка Даша))) Дашиэль))))) Ллллунтиииик)))», «Какая она классная!!!! Тьфу тьфу!!!! И она смотрит Российские мультики? Класс!!!», — обсуждают восхищенные подписчики.

Кажется, совсем скоро девочка будет участвовать в съемках вместе с мамой и старшей сестрой, которой в ноябре исполнилось десять лет.

Фото: instagram

Гороскоп