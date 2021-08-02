Уволенные Меньшиковым актеры угрожают судом, пока он на море: что произошло в театре Ермоловой

В театре Ермоловой разразился скандал — ввиду сложной экономической ситуации были уволены около 20 артистов. Те, кто попал под сокращение, категорически не согласны с таким решением и начали возмущаться.

«Заслуженных, народных и возрастных (кому за 70 лет) не тронули, даже если они не играют. Под сокращение попали актеры, которые служат в театре по 30–40 лет и даже больше, которым осталось год или два до пенсии. Куда они теперь устроятся? Попал актер, у которого четверо детей. Он многодетный отец, о чем наша администрация, скорее всего, просто не знает. Так что ситуация не только несправедливая, но и не совсем законная», — рассказала «Комсомольской правде» одна из уволенных актрис, которая пожелала сохранить анонимность.