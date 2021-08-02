Уволенные Меньшиковым актеры угрожают судом, пока он на море: что произошло в театре Ермоловой
В театре Ермоловой разразился скандал — ввиду сложной экономической ситуации были уволены около 20 артистов. Те, кто попал под сокращение, категорически не согласны с таким решением и начали возмущаться.
«Заслуженных, народных и возрастных (кому за 70 лет) не тронули, даже если они не играют. Под сокращение попали актеры, которые служат в театре по 30–40 лет и даже больше, которым осталось год или два до пенсии. Куда они теперь устроятся? Попал актер, у которого четверо детей. Он многодетный отец, о чем наша администрация, скорее всего, просто не знает. Так что ситуация не только несправедливая, но и не совсем законная», — рассказала «Комсомольской правде» одна из уволенных актрис, которая пожелала сохранить анонимность.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Она отметила, что в театре остались в основном молодые актеры, а на работу их принимал сам Меньшиков. Гонорары у них тем не менее выше, чем у уволенных, что заставляет усомниться в финансовых аргументах сокращения.
«У нас больше половины артистов, которые заняты и играют в спектаклях, — это приглашенные Олегом Евгеньевичем. Ладно бы они были звездами. В основном — никому не известная молодежь. Получается, что штатные сидят без работы на голом окладе — 20–30 тысяч рублей. А в спектаклях играют люди, работающие по срочным договорам. И ставка у них гораздо больше, чем у нас. Это к вопросу о "сложной экономической ситуации", на которую ссылается руководство», — продолжила собеседница издания.
Фото: Global Look press
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