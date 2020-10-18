Новая жена бывшего супруга Любови Успенской требовала отобрать у певицы фамилию
Фото: Instagram
Певица Любовь Успенская недавно сообщила о смерти одного из бывших супругов. Юрий Успенский скончался в США из-за онкологического заболевания. Этот союз для артистки был вторым, он сформировался на заре ее карьеры. После регистрации отношений пара прожила вместе 6 лет, а потом развелась. Успенская занялась карьерой и выпустила дебютный альбом. Но, как выяснилось, ее успехи не давали покоя новой возлюбленной Юрия, и та требовала от супруга лишить бывшую жену его фамилии.
Его жена настаивала на том, чтобы он забрал у меня фамилию,
— рассказала Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. До Успенского Любовь состояла замужем за аранжировщиком Виктором Шумиловичем, за которого вышла в 18 лет. Они развелись вскоре после того, как беременная артистка упала и спровоцировала этим преждевременное рождение близнецов. Один из них умер во время родов, второй скончался через несколько дней.
Успенский стал спутником певицы на время эмиграции. Они вместе перебрались в США, где начинающая артистка начала выступать в кафе и ресторанах. Однако в дальнейшем они приняли решение расстаться из-за ревности Юрия. В день его смерти Любовь Успенская посвятила ему трогательные строки и показала одно из сделанных в молодости фото.
После этого брака Успенская еще дважды выходила замуж. Три года она провела в браке с Владимиром Францем, а в 1987 году зарегистрировала отношения с бизнесменом Александром Плаксиным. Пара жената до сих пор, у них есть 30-летняя дочь Татьяна, которая живет в США.
Фото и видео: @uspenskayalubov_official/Instagram
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