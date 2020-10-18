Новая жена бывшего супруга Любови Успенской требовала отобрать у певицы фамилию

— рассказала Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. До Успенского Любовь состояла замужем за аранжировщиком Виктором Шумиловичем, за которого вышла в 18 лет. Они развелись вскоре после того, как беременная артистка упала и спровоцировала этим преждевременное рождение близнецов. Один из них умер во время родов, второй скончался через несколько дней.

Успенский стал спутником певицы на время эмиграции. Они вместе перебрались в США, где начинающая артистка начала выступать в кафе и ресторанах. Однако в дальнейшем они приняли решение расстаться из-за ревности Юрия. В день его смерти Любовь Успенская посвятила ему трогательные строки и показала одно из сделанных в молодости фото.