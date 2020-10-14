Любовь Успенская рассказала о смерти бывшего мужа

Подписчики выразили соболезнования певице.

«Да, люди, которые проходят с нами какую то часть нашей жизни, всегда в нашей памяти. Они-частичка нашего сердца. И безумно больно, когда они уходят с этой земли. Вечная память!!», «Какой красивый. Светлая память», «Светлая память Юрию! Хороший человек, я видела передачу про Вас, Люба, где Вы рассказывали период жизни с ним», – пишут в комментариях.

Юрий Успенский был администратором оркестра и вторым супругом певицы. Когда между ними возник роман, оба они были несвободны. Однако мужчина сделал предложение королеве шансона, и они вместе отправились в Канаду.

Брак пары закончился из-за мимолетной интрижки Успенской на стороне.