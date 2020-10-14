Любовь Успенская рассказала о смерти бывшего мужа
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
Певица Любовь Успенская рассказала в своем микроблоге в Instagram о смерти своего супруга Юрия Успенского.
«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа . Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим»
Подписчики выразили соболезнования певице.
«Да, люди, которые проходят с нами какую то часть нашей жизни, всегда в нашей памяти. Они-частичка нашего сердца. И безумно больно, когда они уходят с этой земли. Вечная память!!», «Какой красивый. Светлая память», «Светлая память Юрию! Хороший человек, я видела передачу про Вас, Люба, где Вы рассказывали период жизни с ним», – пишут в комментариях.
Юрий Успенский был администратором оркестра и вторым супругом певицы. Когда между ними возник роман, оба они были несвободны. Однако мужчина сделал предложение королеве шансона, и они вместе отправились в Канаду.
Брак пары закончился из-за мимолетной интрижки Успенской на стороне.